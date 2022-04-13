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結果出爐！嘉市小橘子幼兒園入園篩檢100人 停課改3天

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市小橘子幼兒園的教師確診，今天預防性停課，進行消毒。圖／嘉義市政府提供
嘉義市小橘子幼兒園的教師確診，今天預防性停課，進行消毒。圖／嘉義市政府提供

嘉義市西區小橘子幼兒園1名教師確診，今公布為嘉義縣案29537，市府今上午在園內展開篩檢專案，總計PCR篩檢師生等100人，晚間採檢結果全數出爐，都是陰性；不過衛生局表示，除了園內篩檢，還有其他人自行到醫院篩檢，尚待結果、採檢總人數還須統計。

小橘子幼兒園今天預防性停課1天，並進行環境總消毒，市府教育處考量後，改為今起預防性停課3天。

黃敏惠公布，嘉縣的案29537，因親屬快篩陽性，昨天中午緊急去醫院採檢而確診，匡列44人居家隔離，在嘉市的足跡為9日在雲朵複合式餐廳簡餐包廂聚餐，11日早上8點到下午5點半、12日上午8點半到10點半，在小橘子幼兒園上班。

新冠肺炎 COVID-19 嘉義 幼兒園

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