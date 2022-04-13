疫情影響 竹縣多所學校實施非實體授課

因應疫情，新竹縣多所學校實施非實體授課，新竹縣政府今天彙整公布並更新相關資訊。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新竹縣政府提供新聞資料指出，芎林鄉的芎林國小，因有1名學生確診，這個班級從今天起至22日以非實體授課。

竹北市的博愛國小，有1名學生今天確診，這個班級今天起至22日，非實體授課。成功國中有1名學生確診，學生所屬班級至17日止以非實體授課。紐約幼兒園，有1名幼生確診，此班及接觸班級共2班，至18日非實體授課。

湖口鄉信勢國小，1名學生確診，這班至21日，非實體授課。新湖國小分別1名學生、1名老師確診，全校至18日非實體授課。

新豐鄉的忠孝國中，1名學生確診，學生所屬班級至21日非實體授課。新豐國小有1名學生確診，這班至21日非實體授課。聚集德非營利幼兒園，有2名同班幼生確診，這班至21日非實體授課。

明新科技大學有2名學生確診，至21日實施遠距教學。仰德高中因全校採檢結果，有2名學生確診，全校採非實體授課至18日。