快訊

他一開口全場跪了！逼哭張惠妹「獻給張雨生」

疫情影響 竹縣多所學校實施非實體授課

中央社 / 新竹縣13日電

因應疫情，新竹縣多所學校實施非實體授課，新竹縣政府今天彙整公布並更新相關資訊。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新竹縣政府提供新聞資料指出，芎林鄉的芎林國小，因有1名學生確診，這個班級從今天起至22日以非實體授課。

竹北市的博愛國小，有1名學生今天確診，這個班級今天起至22日，非實體授課。成功國中有1名學生確診，學生所屬班級至17日止以非實體授課。紐約幼兒園，有1名幼生確診，此班及接觸班級共2班，至18日非實體授課。

湖口鄉信勢國小，1名學生確診，這班至21日，非實體授課。新湖國小分別1名學生、1名老師確診，全校至18日非實體授課。

新豐鄉的忠孝國中，1名學生確診，學生所屬班級至21日非實體授課。新豐國小有1名學生確診，這班至21日非實體授課。聚集德非營利幼兒園，有2名同班幼生確診，這班至21日非實體授課。

明新科技大學有2名學生確診，至21日實施遠距教學。仰德高中因全校採檢結果，有2名學生確診，全校採非實體授課至18日。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

苗栗縣頭份市母女染疫 7歲女兒就讀班級停課

苗縣再增2例確診 小學生染疫班級與補習班停課十天

竹縣新增3國小有學生確診 波及2補習班非實體授課10天

竹縣停課防疫依教育部標準 高風險則專案處理

相關新聞

新北停課標準「因校制宜」保留彈性 侯友宜給3指標評估

國內疫情升溫，教育部昨公布最新停指引，引發熱議。新北市上午宣布跟進中央指引，市長侯友宜下午在疫情記者會受訪表示，新北評估...

放寬停課標準家長不滿 陳時中「不是放寬是精準調查」

教育部昨放寬校園停課新制，引發家長反彈，也有縣市不打算跟進中央停課標準。對此，指揮中心指揮官陳時中說，教育部已經規定，這...

整理包／停課新標準今上路「9大QA秒抓重點」不跟進各縣市名單一次看

校園確診數增加，停實體課程學校超過200間。中央流行疫情指揮中心昨天(12日)與教育部共同發布校園因應COVID-19暫停實體課程實施原則，今天正式上路。《聯合新聞網》為讀者快速整理停課新標準重點，並且列出有哪些縣市不跟進。

竹市確診+11 頂埔國小1班停課至18日

疫情持續延燒，新竹市今天公布新竹市新增11名確診個案，案28997、案28998、案28999、案29000、案2931...

中央地方停課標準不衝突 家長都可請防疫照顧假

教育部和勞動部今天表示，12歲以下學童、身心障礙學生因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，符合中央或縣市的停課...

苗縣再增2例確診 小學生染疫班級與補習班停課十天

苗栗縣政府晚間公布縣內又新增2名確診個案，是居住頭份市的一對母女，她們一家四口在清明連曾北上探親而有接觸史，自購居家篩檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。