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苗栗縣頭份市母女染疫 7歲女兒就讀班級停課

中央社 / 苗栗縣13日電

苗栗縣晚間接獲醫院通報，頭份市有2名確診者，為一對母女檔，其中7歲女兒就讀小一且有上安親班，緊急匡列採檢隔離中。女童就讀班級和安親班暫停實體課程10天。

苗栗縣政府晚間發布新聞稿指出，下午5時許由為恭醫院通知2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，為居住頭份市的41歲婦人（案號未出；CT值23.2）以及7歲女兒（案號未出；CT值29.8）。婦人因居住新北市的婆婆確診，一家4口曾於清明連假北上探親有接觸史，因此自購居家篩檢試劑檢驗。

衛生局指出，婦人快篩呈陽性後通報衛生單位，經安排她與同住家人至醫院PCR採檢，確認婦人及女兒皆染疫，均收治於醫院；至於婦人的丈夫、兒子PCR皆為陰性，返家居家隔離。

衛生局經疫調，確診7歲女童就讀頭份某國小1年級及有參加課後安親班，哥哥則就讀同校4年級，晚間緊急通知教育單位協助造冊及通知師生、家長到為恭醫院PCR採檢，持續疫調匡列採檢隔離中。

縣府教育處表示，依照教育部修正校園因應COVID-19疫情暫停實體課程實施標準今天起實施，確診女童就讀班級和安親班暫停實體課程10天，4月25日恢復實體課程；女童哥哥就讀班級則採預防性停課配合衛生單位疫調採檢，視篩檢結果再恢復實體課程。其餘校園接觸者（社團活動、跑班）也暫停實體課程1至3天，等待疫調篩檢結果，若不是密切接觸者即恢復實體上課。

截至今晚，縣內已有5名10歲以下嬰幼童染疫，目前12歲以下孩童皆無接種疫苗，縣府呼籲家中有孩童的民眾務必完成3劑疫苗施打，以保護家中幼童。

新冠肺炎 COVID-19

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