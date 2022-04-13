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北市中小學停課指引比照中央 柯文哲：幼兒園1人確診全園停課

中央社 / 台北13日電
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供

教育部宣布放寬校園停課標準，台北市長柯文哲今天表示，高中及國中小將按照中央規定；不過幼兒園因為分班沒有意義、都玩在一起，原則維持原本1人確診全園停課的標準。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，現階段除非中央的停課標準明顯是不對的，否則還是會按照中央的規定來做，做一個禮拜看看，有問題再說。

柯文哲指出，高中、國中及國小改為有1人確診就全班停課10天、全校1/3以上或超過10班停課則全校停課10天，如果有確診者足跡、可能有感染源，可以暫停實體課程1到3天，做必要疫調跟檢查。

柯文哲表示，比較嚴格的是幼稚園，因為幼稚園分班沒有意義，常常都是玩在一起，班與班之間有實際分隔困難，所以維持本來1人確診全園停課的規定，除非真的班與班之間切割得很清楚，保證不會互相來往，就可以按照防疫醫師的判斷個別處理，否則原則上全園停課。

此外，柯文哲表示，台北市今天新增141例，昨天7家社區篩檢站共篩了2240人，25個人是陽性，其中有9個人是在聯合醫院中興院區驗出來，應該是有地緣關係。

柯文哲說，這次疫情集中在中山區，推測是因為酒店跟酒吧，這些店的員工跟客人都不是固定的，流動性大又快，預期確診個案還會持續增加。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲 幼兒園 停課

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