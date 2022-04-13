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竹縣停課防疫依教育部標準 高風險則專案處理

中央社 / 新竹縣13日電

外傳新竹縣政府擬跟進雲林縣、採取嚴格的停課防疫標準等，竹縣府今天澄清皆依中央規定，考量各傳播鏈特殊性，若有高風險案例，將專案提送教育部暫停實體授課應變小組處理。

針對稍早傳出新竹縣政府不跟進教育部停課標準，新竹縣長楊文科今天接受媒體訪問澄清，教育部說明各學校停課計算標準是好的事情，兼顧學童健康及授課權益，「支持教育部政策」。

教育局長楊郡慈表示，教育部針對全校性非實體授課部分，若有1/3以上的班級，或總數超過10個班級以上，將全校性非實體授課。當學校出現確診者時，校方需提供相關足跡給衛生局，確診者個案就讀班級的同學，為密切接觸者，這班級暫停實體授課10天。

她指出，針對確診個案參與的授課班級，可能參加社團或補習班等，將由疫調方式處理，待疫調確認後，若為密切接觸者的班級，都需暫停實體授課，以非實體授課10天。若不是密切接觸者的班級，可實體授課。

楊郡慈指出，針對12歲以下國小或幼兒園學童，因無施打疫苗，有家長對於教育部的暫停實體授課的計算方式有疑慮，因此，縣府考量，每個傳播鏈、案例都有特殊性，經衛生局評估傳播鏈傳染情況為高風險案例，將以專案處理，提送教育部成立的暫停實體授課應變小組申請，保護學生健康。

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