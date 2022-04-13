潘文忠放寬停課標準說要陪孩子安心長大 王育敏：虛偽

全台疫情持續擴散，國民黨今舉行「儘速把握抗疫黃金期 快篩疫苗用藥都備齊」記者會，國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏表示，面對Omicron變種病毒的高傳播、低重症特性，衛福部長陳時中應「少說話、多做事」，積極因應疫情新發展，並考量國際趨勢兼顧經濟發展，保障民眾生命健康。

王育敏諷刺潘文忠的臉書背景聲稱要「陪孩子安心長大」，現在卻在缺乏周延配套的狀態下學童陷入染疫風險，完全展露虛偽的本質。而且目前公家機關人員有機會得以接種疫苗，而且可以分流上班；但學童沒有疫苗可以施打，卻要1/3班級染疫才可以考慮停課。

王育敏批評，現在潘文忠執意放寬停課標準，增加學童染疫風險使家長陷入雙重困境之中，如此荒謬決策潘仍強調不會更改；而陳時中放任這種離譜政策施行，成天跑攤思考角逐年底選舉，假使陳時中無心防疫，就盡速離開位子，不要讓孩子與全民健康成為戀棧下的犧牲品。

國民黨立委洪孟楷提出立法院黨團三項主張：要求衛福部要在兩周以內提供價格親民的快篩試劑供民眾使用；呼籲當校園中有兩名師生確診時，政府應主動提供免費快篩試劑找出潛在感染源；並要求政府應針對室內大型活動超前部署，要求參與民眾提供當日快篩陰性證明才得以入場。

醫療委員會主委蔡明忠表示，防疫政策應隨疫情發展情勢立即滾動修正，醫療委員會也將持續針對藥物普及、快篩試劑的價格、快篩國家隊的量能是否充足等問題持續追蹤監督，政府應一併檢討並及時提出相關配套措施。蔡明忠最後指出，未來確診數目將不斷上升，呼籲民眾務必立即接種第三劑疫苗，以降低中重症與感染風險。

藥師沈采穎則指出，目前的我國的新冠肺炎口服用藥僅提供給長者與慢性病患者，這對於其他確診者明顯不公平，政府應該積極籌備藥品，不要讓未來有確診者成為國家忘記照顧的孤兒。而政府目前欲籌組「快篩國家隊」則更必須要求快篩試劑品質，並向外公開快篩試劑的試驗報告，強力向民眾宣導快篩試劑的使用方式。

另外，沈采穎也指出，政府最新公告的居家領藥流程花費時間甚多，估計配送一家就需30分鐘，政府對此必須通盤考慮醫療量能、人力物力等配套，甚至適時考慮加入民政資源協助，以因應未來與病毒共存的可能性。