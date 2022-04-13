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今上路停課新標準9大QA抓重點 不跟進縣市名單一次看

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跟進新停課標準？黃珊珊：若按原本標準「全市都停課」

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
對於中央放寬停課標準遭民眾罵翻，台北市副市長黃珊珊直言，若按照原來標準，沒幾天全市都要停課了。記者胡瑞玲／攝影
對於中央放寬停課標準遭民眾罵翻，台北市副市長黃珊珊直言，若按照原來標準，沒幾天全市都要停課了。記者胡瑞玲／攝影

國內本土疫情持續飆升，許多學校因師生確診而停課，中央昨日宣布放寬停課標準，台北市副市長黃珊珊今直言，國高中沒太大問題，但國小狀況較多，若按照原本標準，「大概過沒幾天全市都要停課了」，目前北市是先尊重中央判斷。

中央昨宣布放寬停課標準，改以「班級」為單位，高中以下若三分之一班級或10班以上停課、大專院校三分之一科、系、所班組停課，全校才暫時停止實體課程。

黃珊珊今出席台北市萬華區福民一期社會住宅建工程開工典禮，針對中央放寬停課標準遭民眾罵翻表示，北市今早有簡單討論，現在國高中生較沒太大問題，但比較擔心國小，傳染狀況較多。

黃珊珊指出，台北市長柯吳哲已有請學校與家長協會等單位討論內部配合作業，「顯然中央沒有徵詢我們地方」，尤其未徵詢學校意見，因此北市府會在內部整理意見後，再來決定如何處理。

至於北市何時才決定是否跟進中央政策，黃珊珊表示，今早會議是決定「先尊重中央判斷」，但還要視北市疫況，今天又有新增學校停課，若按照原本標準，「大概沒幾天就全市都停課」，但若依照中央新的標準，部分學校還是能正常上課，所以要從中找平衡點。

黃珊珊說，國高中生因都打過疫苗，所以問題不大，但國小、幼兒園學生染疫需由家長請假陪伴，涉及是否需要給防疫假、中央有無補助問題，這部分茲事體大，要慎重來討論。

新冠肺炎 COVID-19 停課 黃珊珊

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