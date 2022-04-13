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江宏傑傳淡出演藝圈 卸《全明星》領隊下一步計畫曝光

小孩怎麼做到精準疫調？林為洲籲：免費快篩取代停課

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
國民黨籍立委林為洲質疑，兒童疫調難度高，應以免費快篩取代全校停課，首要任務是將快篩單價降至百元以下。圖／擷取自國會頻道
國民黨籍立委林為洲質疑，兒童疫調難度高，應以免費快篩取代全校停課，首要任務是將快篩單價降至百元以下。圖／擷取自國會頻道

教育部昨公布新版停課標準，引發家長擔憂新制放在未接種疫苗的國小以下，恐怕標準過鬆，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調新制引入科學疫調精神，調查密切接觸者並採檢，就不用大範圍停課。國民黨籍立委林為洲質疑，兒童疫調難度高，應以免費快篩取代全校停課，首要任務是將快篩單價降至百元以下，「畢竟新加坡市場規模比我們小，快篩也比我們便宜。」

林為洲表示，現在北部有大型演唱會持續舉行，8場演唱會已經傳出9人確診，如果事先要求參與者快篩，陰性才能入場，情況可能大不同。為什麼當初做不到？林為洲指出，問題就是快篩太貴了。而且現在也沒有任何有效機制能證明家用快篩什麼時候做、結果如何，導致快篩應用窒礙難行。

陳時中表示，兩周前曾召集專家和廠商討論，發現用App做快篩證明並不可行，要求民眾在現場快篩也不可行。因此目前針對大型演唱會這類活動，使用「社交距離App」比較容易，如果民眾有接觸過確診者一定時間，可以很快獲得示警。

高中以下停課新制的基礎，是要透過疫調精準找出密切接觸者。林為洲表示，疫調人員去問小孩子，接觸過哪些人？下課時去過哪、跟誰玩過遊戲？曾經跟誰勾肩搭背？這些問題，幼兒園孩童和小學生怎麼可能回答得出來？「這個疫調太難做啦！」

林為洲建議，針對有零星確診的學校，應給予全體學童免費快篩，以此代替停課，大家才能安心繼續上課。他也呼籲指揮中心應儘速把快篩試劑價格降低到百元以下，畢竟「新加坡市場規模比我們小，也比我們便宜。」

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