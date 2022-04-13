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高中以下停課新標準 呂玉玲建議校園全普篩勿貿然放寬

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
立法委員呂玉玲認為停課標準，應針對國小、幼兒園有更嚴謹的防疫指引，不可貿然放寬。圖／翻攝自呂玉玲臉書
立法委員呂玉玲認為停課標準，應針對國小、幼兒園有更嚴謹的防疫指引，不可貿然放寬。圖／翻攝自呂玉玲臉書

台灣疫情延燒，本土確診個案日日創新高，中央疫情流行指揮中心與教育部昨公布疫情學校停課新標準，未來學校停課將以班為單位，學校內有1/3班級以上停課，學校才全部停課，消息一出家長罵翻，認為罔顧孩童健康；立法委員呂玉玲表示，衛服部長陳時中應針對國小、幼兒園有更嚴謹的防疫指引，不可貿然放寬。

現今12歲以下孩童未接受疫苗，呂玉玲質疑，貿然放寬對孩童的防疫將是一大威脅，要求陳時中應該針對國小、幼兒園有更嚴謹的防疫指引，而因應目前疫情緊張，建議指揮中心應思考校園全普篩，由學校統一發放快篩試劑，讓孩童可以先做篩檢，已獲得陳時中的同意來研議。

呂玉玲表示，國人陸續開始接種新冠肺炎疫苗追加劑，包含高端在內的各品牌疫苗都在向政府申請第三劑疫苗緊急使用授權，而高端到目前為止，食藥署仍要求補件，代表高端第三劑是不是存在效力、成分或等問題，若外來民眾身體上不適，政府又能怎麼負責，給施打高端第三劑的56萬國人一個交代？

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎日前提出目前台灣的防疫政策方向為類共存，而執行長王必勝在基隆執行類普篩，讓基隆疫情獲得控制，呂玉玲說，建議指揮中心應考量北部疫情升溫，著重桃園以北執行類普篩，陳時中應該要加速行動，主動積極帶領地方政府遏止疫情繼續升溫。

呂玉玲最後說，政府疾呼「新台灣模式」，並推廣將社交距離APP取代「簡訊實聯制，不過從已安裝人數來看，顯然還有非常大的努力空間，建議要想方設法鼓勵民眾遵循中央政策。

新冠肺炎 COVID-19

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