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影／不配合教育部又一縣！南投縣維持原有停課標準
教育部放寬校園停課標準，引起家長、老師大反彈，雲林縣政府開第一槍，不遵從新停課標準，仍照原停課標準。南投縣長林明溱上午也表示，他支持雲林縣長張麗善的主張，南投縣也將比照辦理，維持原有的停課標準，確保校園防疫，保護師生安全。
教育部長潘文忠昨天宣布放寬停課標準，高中以下全校三分之一以上班級確診或全校10班以上，才暫停實體課程10天，未料引發家長、教師反彈，認為新標準是防疫還是染疫？
林明溱說，很多家長老師認為教育部放寬停課標準，沒考慮到12歲以下學生未施打疫苗，他也認為張麗善的主張，才符合校園防疫需求，因此不跟進教育部新標準，仍維持一人確診班級停課，二人確診全校停課。
他說，學童沒有施打疫苗，一旦確診很危險，只有加強校園防疫，才能保護學生安全。
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