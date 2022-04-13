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整理包／停課新標準今上路「9大QA秒抓重點」各縣市不跟進名單作法一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
停課新標準今上路。 圖／聯合報系資料照
停課新標準今上路。 圖／聯合報系資料照

校園確診數增加，停實體課程學校超過200間。中央流行疫情指揮中心昨天(12日)與教育部共同發布校園因應COVID-19暫停實體課程實施原則，今天正式上路。《聯合新聞網》為讀者快速整理停課新標準重點，並且列出有哪些縣市不跟進。


Q1：校園防疫新制是什麼？

高中職以下確診個案同班同學均為「密切接觸者」，需居家隔離10天；若全校有三分之一以上班級，或全校達10班以上班級停課10天，該校實施全校停課，教職員工應進行「自我健康監測」。

短期補習班及幼兒園等，也比照高級中等以下學校規定。

校園防疫新制今上路。製表／許維寧
校園防疫新制今上路。製表／許維寧

Q2：跟確診個案同班怎麼做？

出現確診者的班級全班進行居家隔離，暫停實體課程10天，待篩檢結果全數為陰性，才恢復實體課程。

Q3：跟確診個案不同班，但是有一起修課、參與社團、搭交通車、在校內用餐，也要停10天嗎？

暫停實體課程1至3天，進行自我健康監測。

Q4：全校停課標準是什麼？

學校有三分之一以上班級或全校達10班以上班級暫停實體課程10天，得實施全校暫停實體課程。

Q5：大專院校停課標準是什麼？

學校1/3以上科、系、所班組暫停實體課程10天，該校得實施全校暫停實體課程，該校教職員工生應進行「自我健康監測」。

Q6：隔壁班有學生確診，擔心想請假，可以請什麼假別？

教育部主任秘書廖興國指出，若因為在居家隔離請假，不會算在出勤紀錄中，若學生和確診者足跡接觸，疫調後不屬於密切接觸者，擔心想在家請假觀察，算一般性請假。

Q7：為何全校達10班才全校停課？有無配套？

廖興國表示，抓10班是與相關局處討論的結果，當初以8班為標準再加2班，關於配套，會請學校訂「學校持續營運計畫」，不管有無染疫都要造冊，員工出入動線、活動足跡、如何居家辦公等，都需要規劃。

Q8：會加強進校園的規範嗎？例如先快篩才能進入？

目前進學校都有量體溫、噴酒精等防疫措施，廖興國表示，若要先快篩再進校園，仍要由指揮中心指示。

Q9：偏鄉地區班級數較少，停課標準是否也相同？

停課標準有三分之一班級與十個班級2個原則，會這樣訂就是因為有些較小的學校，班級數沒這麼多，如果用三分之一來看，每年級一班，那全校有六班，三分之一班就是二班，就能達到停課標準。


雲林停課標準：

十二歲以下國小及幼兒園學生：

包括預防性停課，一班凡有一位師生被匡列居家隔離，該班預防性停課一至三天；全校有兩位以上師生被匡列居家隔離，該校預防性停課一至三天，若採驗結果陰性即可復課。

高級中等以下學校：

一班有一位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課十天。全校有兩位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課十天。凡有鄉鎮市區有三分之一學校全校停課，該鄉鎮市國小全部停課。


圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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