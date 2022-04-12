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雲林縣不跟進中央新停課標準 「考量12歲以下未打疫苗」

聯合報 / 記者蔡維斌陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣打算十二歲以下學校停課標準不跟教育部，自行修正標準。記者蔡維斌／攝影
雲林縣打算十二歲以下學校停課標準不跟教育部，自行修正標準。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府針對學生停課今晚作出說明，縣府說，因應教育部今天公告學生停課標準，引起民眾的反對意見，雲林縣考量十二歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，因此決定修正停課標準。

雲林縣政府指出，十二歲以下國小及幼兒園學生建議的停課標準，包括預防性停課，一班凡有一位師生被匡列居家隔離，該班預防性停課一至三天；全校有兩位以上師生被匡列居家隔離，該校預防性停課一至三天，若採驗結果陰性即可復課。

至於學校有師生確診，比照教育部之前高級中等以下學校的停課標準實施，一班有一位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課十天。全校有兩位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課十天。凡有鄉鎮市區有三分之一學校全校停課，該鄉鎮市國小全部停課。

縣府表示，十二歲以上國中及高中學生因已施打疫苗，則依照教育部今日公告之停課標準辦理。

雲林縣長張麗善指出，針對教育部今天最新公告的停課標準，經她與團隊再三討論，考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，承受風險真的太大，所以雲林縣將不會跟進，雲林縣將會維持現行的停課標準；但針對12歲以上，雲林縣會遵照教育部最新公告實行。

張麗善再次強調，恢復正常生活是大家共同的期望，但面對疫情再度升溫，真的是大意不得。目前這一波確診的案例，因為都曾施打疫苗，因此皆未出現重症；12歲以下學童沒有打疫苗，身為雲林大家長，不得不採取較嚴格的措施，讓家長能夠放心安心，也希望教育部見諒。

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