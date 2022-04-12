新竹縣政府公布多校停課、非實體授課

新竹縣近期因有師生等確診情形，新竹縣政府針對縣內多所學校非實體授課或停課等措施，今天彙整公布相關資訊。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新竹縣政府發布新聞稿表示，湖口鄉的信勢國小，有1名學生因被匡列居隔，學生所屬班級明天非實體授課1天。新湖國小分別各有1名師生確診，至18日非實體授課。

新豐鄉的聚集德非營利幼兒園，2名同班幼生確診，這個班級即日起至21日，採非實體授課，其餘3班明天非實體授課1天。明新科技大學有2名學生確診，至21日實施遠距教學。仰德高中有2名學生確診，停課至18日。

竹北市的成功國中，1名學生確診，學生所屬班級非實體授課至17日。紐約幼兒園有1名幼生確診，幼兒的班級與接觸班級共2班，至18日非實體授課。

新埔鎮的枋寮國小，有1名學生家人確診，學生所屬班級明天非實體授課1天。