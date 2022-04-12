屏東3校3班停課 家長焦慮：快公布名單

屏東縣今新增14例新冠確診個案，因其中有2名國小學童，再有班級停課。因國小學童都未施打疫苗，不少家長心急到縣長潘孟安臉書留言，要求公布學校。對此，縣府未進一步回應。據了解，目前有班級停課的學校分別是枋寮建興國小、萬丹四維國小以及屏市仁愛國小，居家隔離205人，足跡清消都已完成。

屏縣迄今已有7名學童確診，據了解，最早染疫的3名學童，因確診後即未再到校，因此未牽動班級停課。後來再有4名學童染疫，其中2人同一班，因此有3校3班停課。

因國小學童都未注射疫苗，不少家長聽聞停課訊息紛紛到潘孟安臉書留言，質問「哪三間學校3個班？不講怎麼預防」。據了解，目前停課中的班級分在枋寮建興、萬丹四維以及屏市仁愛，3校都各有一個班級停課，另有205人居家隔離中。

縣府強調，足跡已由環保局陸續進行消毒。潘孟安也多次公開強調，防疫優先但更要如常生活，呼籲家長勿過度憂慮。