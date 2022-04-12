快訊

楠梓產業園區環評過關 高市府：台積電6月可望建廠

慶祝建交30年竟送以色列政府「竊聽器保溫杯」？陸使館回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東3校3班停課 家長焦慮：快公布名單

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣府加強確診足跡清消。圖為清消示意，非停課學校。圖／屏東縣府提供
屏東縣府加強確診足跡清消。圖為清消示意，非停課學校。圖／屏東縣府提供

屏東縣今新增14例新冠確診個案，因其中有2名國小學童，再有班級停課。因國小學童都未施打疫苗，不少家長心急到縣長潘孟安臉書留言，要求公布學校。對此，縣府未進一步回應。據了解，目前有班級停課的學校分別是枋寮建興國小、萬丹四維國小以及屏市仁愛國小，居家隔離205人，足跡清消都已完成。

屏縣迄今已有7名學童確診，據了解，最早染疫的3名學童，因確診後即未再到校，因此未牽動班級停課。後來再有4名學童染疫，其中2人同一班，因此有3校3班停課。

因國小學童都未注射疫苗，不少家長聽聞停課訊息紛紛到潘孟安臉書留言，質問「哪三間學校3個班？不講怎麼預防」。據了解，目前停課中的班級分在枋寮建興、萬丹四維以及屏市仁愛，3校都各有一個班級停課，另有205人居家隔離中。

縣府強調，足跡已由環保局陸續進行消毒。潘孟安也多次公開強調，防疫優先但更要如常生活，呼籲家長勿過度憂慮。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

羽球／小突槌！全國羽球團體錦標賽疑跳電　　

全台第一！屏東長照最後拼圖到位 72站在地安老達標

超前部署！終結偏鄉孤島命運 屏東11座微電網齊上路

確診數增音樂節照辦 潘孟安：屏東中央防疫同步

相關新聞

全國確診生達2177人 18個縣市、274所園校因疫情停課

國內疫情屢創新高，教育部今（4/12）晚間公布最新統計數據，截至今日下午15時，全國共有18個縣市、274所園校採全校或...

屏東3校3班停課 家長焦慮：快公布名單

屏東縣今新增14例新冠確診個案，因其中有2名國小學童，再有班級停課。因國小學童都未施打疫苗，不少家長心急到縣長潘孟安臉書...

放寛停課家長罵翻 萬美玲：教育部難道半夜夢見擲筊來的？

教育部宣布放寛停課標準，引起家長和網路一片罵聲，桃園市家長會長協會理事長、立委萬美玲今天下午抨擊說，教育部完全沒有同理心...

影／中央停課標準放寬 盧秀燕：一下子放得太寬

台中市長盧秀燕今天下午四時公布，台中市今新增26例本土確診。對於中央停課標準放寬一事，盧秀燕說，如果市民或教育界要接受這...

放寬停課標準師長意見兩極 最怕染疫「後遺症」

校園確診個案連環爆，中央今宣布全校停課標準放寬為3分之1以上班級確診，或是全校10班以上暫停實體課程10天，對此老師家長...

北一女教師快篩陽性 兩班級緊急停課3天

北一女中一名老師快篩陽性，該名老師任教的二年級兩個班級學生預防性停課3天。基隆市信義國小、成功國中、安樂高中、花蓮縣中正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。