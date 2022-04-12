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桃園市增11學生染疫 1大學1國小1補習班停課

中央社 / 桃園12日電

桃園市再新增11名學生確診COVID-19，桃園市政府教育局今天在網站上公告，受到新增學生確診COVID-19影響，長庚大學、龍山國小及私立芙西爾美語文理短期補習班將停課。

衞生局表示，桃園市再新增11名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別有長庚大學1人、龍華科技大學4人及龍山國小6人，目前正由衛生局疫調當中，詳細疫情資訊將由中央流行疫情指揮中心公布並列案號。

衛生局指出，其中值得注意的是，龍山國小確診學生因跨越不同年級，且有多人在同補習班上課，因此市府下午已入校設採檢站，預計採檢全校及補習班約1300名師生。

教育局下午也對此發布停課公告，長庚大學在6日到15日期間全校停課10天，預計16日復課；龍山國小在13日到22日期間停課10天，預計23日復課；另外，私立芙西爾美語文理短期補習班在13日至22日期間停課10天，預計23日復課。

新冠肺炎 COVID-19

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