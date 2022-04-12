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雲林新增2例確診、6校停課 3校明天復課

中央社 / 雲林縣12日電

雲林縣今天新增2例COVID-19本土確診者，縣內今天有6所學校停課，按教育部新頒訂的停課標準，建國國中等3校明天恢復上課，揚子中學等3校按原程序繼續停課。

雲林縣長張麗善今天開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會，說明新增2例案28648和案28375，並公布相關足跡。

張麗善表示，案28648是30多歲女性，為維多利亞小學2名確診學生案26256、案26257的媽媽，7日因女兒確診匡列居隔，採檢PCR陰性，9日出現喉嚨痛症狀，採檢結果也是陰性，11日有發燒、頭暈，再次採檢PCR陽性，Ct值16.6，目前已收治在醫院隔離治療。

張麗善提到，案28375為30多歲男性，居住在西螺鎮，清明連假曾到外縣市訪友，10日友人案27498確診，但沒被匡列居家隔離，因得知友人確診，他自覺喉嚨癢症狀，在家使用快篩檢測陽性，經送醫PCR採檢陽性，Ct值16，匡列居家隔離15人。

雲林縣衛生局長曾春美說明足跡，案28375在8日上午7時30分將車開到西螺鎮公所門口停車場後，搭乘其他車輛到外縣市，直到10日下午4時30分才返回取車，之後到統一超商豐鎮門市消費。

曾春美強調，大甲媽祖鑾轎在10日下午5時抵達西螺鎮，從疫調資料中確認案28375未參與遶境。

教育部長潘文忠今天出席中央流行疫情指揮中心記者會時宣布，自明天起調整暫停實體課程標準。

雲林縣府教育處長邱孝文指出，雲林縣今天有揚子中學、維多利亞國小、北港高中、建國國中、北港農工和東興國小6校停課，其中揚子中學、維多利亞國小停課至17日、北港高中至18日，建國國中等3校明天恢復上課。

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