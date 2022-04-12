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學生染疫停課標準將變 鄭文燦：衛局準備學校快篩計畫

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭文燦今受訪表示，桃園衛生局正在準備約20萬劑的學校快篩的計畫。記者翁唯真／攝影
鄭文燦今受訪表示，桃園衛生局正在準備約20萬劑的學校快篩的計畫。記者翁唯真／攝影

疫情燒不停，行政院長蘇貞昌昨請教育部規畫相關指引，讓停班停課以及接觸者的匡列與隔離更有統一標準；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今接受媒體聯訪指出，現在將以「班級」為單位，達一定人數後全校才會停課；對此，桃園市長鄭文燦今受訪表示，目前許多低或無風險的班級真的不需停課10天，相信教育部會推出周延計畫。

陳時中今指出，以前二個學生染疫就啟動全校停課，現在將以「班級」為單位，大規模班級停止後，全校才會停課，但詳細的制度將由教育部對外公布，相關的方案以及基本的停課方向都討論過，現在正在與地方政府做最後的溝通，將會盡快敲定。

鄭文燦受訪說，目前真的很多學校停課，低風險、甚至是經過篩檢後無風險的班級，確實不需要停課10天，因此可以預防性的停課1到3天，經過篩檢以後確定沒有風險的話，讓學校可以用最低的成本，提高防疫的韌性。

教育部已規畫「校園因應COVID-19暫停實體課程實施原則」草案，鄭文燦表示，這個草案教育部仍然需要跟衛福部疾管署溝通，應會做一個周延的考慮，也要推出一個學校的快篩計畫，希望能夠讓所有的家長放心。

鄭文燦指出，目前衛生局正在準備約20萬劑的學校快篩的計畫，各學校可自願參加找出潛在黑數，未來學校跟企業的韌性一樣，停課跟停工的標準，會按照風險高低來劃分，這樣一方面可以精準的防疫，判斷哪些該居隔10天；另外一部分是能夠提高防疫韌性，找出可以回到日常的生活，將經過一定的程序來完成。

新冠肺炎 COVID-19

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