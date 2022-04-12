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明新科大新增2確診 今起全校停課10天

桃園+2學生確診 中原國小確診班級、銘傳大學停課

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市教育局稍早宣布，中原國小停課。本報資料照
桃園市教育局稍早宣布，中原國小停課。本報資料照

桃園市教育局稍早宣布，中原國小確診班級停課10天，銘傳大學全校停課6天，18日復課。

據了解，中原國小確診者是1位4年級男生昨入校後，下午發燒送醫採檢確診。因足跡單純，所以只有該班停課10天匡列居隔，其他班級正常上課。

銘傳大學則是大三女學生確診，詳細情形還在疫調中。教育局還在確認女學生就讀的校區，不過校方已經決定全校停課，改採線上教學。

教育局統計，目前全市共有3幼兒園、15國小、5國中、8高中職五專、7大學及12補習班受疫情影響停課。

新冠肺炎 COVID-19

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