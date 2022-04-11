高雄溪寮國小停課到20日 期中考延到28、29日

高雄市大寮區溪寮國民小學今天在網站公告，校內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數提升，停課到20日，預計21日復課，原訂18、19日舉行的期中考延到28、29日。

溪寮國小含幼兒園共89名學生，校方表示，停課期間教師透過線上課程讓孩子持續學習，如果家中沒工具可供線上學習，學校會同步請孩子帶回平板，也提醒家長在停課期間注意孩子身體情況，如果身體不適務必就醫，且不要隨意到處走動、盡量在家學習。

溪寮國小校長江忠鵬告訴中央社記者，等恢復實體上課、同學心情較回復，也讓教師加強線上教學過程中較不足的地方後期中考，對孩子學習較好。

高雄市政府下午在疫情記者會宣布，高雄依中央規範停課標準，累計到中午前有3間學校全校停課、另有15個班級停課，師生773人居家隔離、2444人自主健康管理。