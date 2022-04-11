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新竹縣新湖國小一早全校採檢 家長擠後門接孩子回家

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新湖國小教務處公告全校師生採檢時間安排。圖／校方提供
新湖國小教務處公告全校師生採檢時間安排。圖／校方提供

新竹縣湖口鄉新湖國小傳出一名學生疑似在家庭中感染而確診，因其兄弟姐妹也就讀同校，昨天教育局緊急宣布新湖全校預防性停課1天，並安排全體師生採檢；今天上午學生到校後陸續篩檢，不少家長則憂心地學校後門等孩子，也讓民眾擔心是另一種群聚。

新竹縣衛生局昨天即聯繫竹東榮民醫院快篩部隊，由醫護人員一早進駐學校活動中心，並對全校2155名師生進行採檢；據了解，確診的學生為仰德高中群聚感染事件延伸，案27518的小孩，她還有另外3個兄弟姐妹也就讀同校。

目前該生班級停課10天，全校今天也預防性停課1天安排採檢；校長李孟印說，學校安排由高年級往低年級班級依序採檢，學生從大門進入後先在中庭全身消毒，再到操場集合，採檢完畢後則由學校後門離開直接放學回家。

上午8點多已有學生到校，9點開始六年級學生開始排隊篩檢，不過不少家長送孩子到校後仍憂心地在現場等候，也有家長擠在學校後門的民生街等自家孩子採檢完要直接接送返家，不少家長表情憂心忡忡，彼此間也少交談，但現場聚集情形也讓路過民眾擔心是另一種群聚。

衛生局說明，截至中午師生已陸續採檢完畢，不過下午同樣安排與確診者有關密切接觸的居家隔離者進行採檢，預計全校師生採檢結果會在明天出爐，請師生這段期間盡量勿外出，也不要前往人多場所。

新冠肺炎 COVID-19

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