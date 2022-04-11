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台北大學3確診...校方指「校內無足跡」恢復實體上課 學生炸鍋開嗆

聯合新聞網 / 綜合報導
三峽台北大學驚傳學生確診，校方依「校內無活動足跡」為由，公告恢復實體上課。圖／台北大學提供
三峽台北大學驚傳學生確診，校方依「校內無活動足跡」為由，公告恢復實體上課。圖／台北大學提供

本土疫情連環爆，全台已上百間學校受疫情波及而停課，位於新北三峽區的國立台北大學8日有2名學生確診，累計3人確診，按規定要全校停課10天，但校方卻決議自今（11）日起恢復實體上課。學生在網上控訴校方不只沒開防疫會議，未讓學生申訴意見，更直接公告「恢復實體教學」指示，質疑校方違規。

一名北大學生在Dcard發文指出，北大累計3名學生確診，原本通知學生將於8日下午召開校內防疫會議，但這場防疫會議非但沒有如期召開，當天下午4點50分，校方更徑自公告「下周一恢復實體上課」，點燃學生怒火。

北大學生會發聲質疑校方罔顧同學健康，指校方聲稱「8日新增2名學生確診，經查為連假期間染疫，無校園活動足跡」，因此認定校內無風險，學生會痛批校方依此判斷標準是基於何種專業？

Dcard台北大學版已有多篇發表文章撻伐校方作為，有同學直言「千萬不要坐以待斃，大家理直氣壯一起爭取權益！」、「我不想被匡列隔離啊」、「請學校聽取學生意見！」

依中央函示指出，大專院校部分，若有1師生確診則所修或所授的課程停課，2名師生確診則該校區停課10天，但由於現行標準造成大規模停課，恐影響學生受教權，因此預計下周將與教育部研議停課標準，不排除放寬辦理。

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