台北大學：雖有學生校外確診 11日恢復實體上課

中央社 / 新北10日電

台北大學5日宣布因有1名學生染疫，全校預防性停課採線上授課至10日。台北大學今天表示，後續雖有2學生連假期間在校外確診，但因無校內足跡，11日仍恢復實體上課。

國立台北大學4日晚間曾發布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情通知，校內1名學生確診已送醫接受後續治療；學校也同步對教室、校園環境進行清潔消毒，並公布個案校內足跡，包括3月30日及31日上課教室及運動場所。

校方5日公告，由於疫情升溫，為避免師生群聚感染，全校實施全面預防性線上授課至10日，11日恢復實體上課，台北校區進修推廣部進修課程（含營區專班）以及兩校區推廣教育課程比照辦理。

但因後續仍有2名學生確診，引發學生在網路議論。校方今晚表示，新增2例確診都非在校內感染，且確診後均未在校活動。因此，仍維持5日通知實施全面預防性線上授課至10日決定，11日恢復實體上課。

新冠肺炎 COVID-19

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