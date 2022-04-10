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竹北興隆國小晚間傳家長確診 有班級明天預防性停課

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
興隆國小全校師生近日採檢情況。記者巫鴻瑋／翻攝
興隆國小全校師生近日採檢情況。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣教育局今天（10日）晚間再接獲通報，竹北市興隆國小1名學生家長確診，該生班級明天將預防性停課1天，不過不再另外實施全校篩檢，但湖口鄉新湖國小明天將展開2千名師生採檢，部分班級停課10天。

教育局指出，新湖國小1名學生今天確診，尚未有案號，將歸入明天公布個案數中，因該生有其他兄弟姐妹就讀於同校，經衛生局評估傳染風險高，因此將安排竹東榮民醫院醫護團隊明天上午進駐校園，採檢師生2155人。

仰德高中學生間群聚感染，目前尚未全部脫險，該校全校師生持續停課到18日，19日才復課；竹北市成功國中1學生確診，該生班級停課10天，18日再復課；竹北市紐約幼兒園1名幼生確診，該生班級19日再復課。

新埔鎮新埔國小1名學生的親戚確診，該班明天（11日）預防性停課1天；竹東鎮立幼兒園因1幼生同住家人被匡列 ，基於風險考量，所以明天（11日）該班級預防性停課1天。

新冠肺炎 COVID-19 停課 新竹

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