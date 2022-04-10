竹縣增13例 仰德高中成功國中班級停課10天
新竹縣今天新增13例確診，包括仰德高中校園群聚相關8例、家庭群聚2例、柔術館群聚相關1例、台北市確診者延伸1例，及獨立不明感染源1例。
新竹縣政府發布新聞稿說明，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，其中4例為外縣市高中生，2例為竹縣仰德高中生，1例為竹縣成功國中生。
竹縣衛生局說明，就讀仰德高中的18歲女性、21歲男性，因8日校內有3人確診辦理全校採檢，昨天陽性確診，初步發現學校曾於4月1日辦理卡拉OK活動，造成跨科系傳播鏈，疫調持續進行中。
此外，仰德高中群聚案也延伸出17至18歲的外縣市4名高中生確診，為昨確診者案26778的同班同學，匡列居隔快篩陽性，安排至醫院PCR（核酸檢測）採檢後確診。
衛生局指出，仰德高中昨天即停課10天，全校採檢，成功國中昨緊急針對某班級停課10天，匡列班級和課後補習班師生65人居隔並採檢，結果全數陰性。
竹縣府表示，新增的案27281為50歲女性，是案27282的母親，昨因兒子同學案26778確診，主動居家快篩結果陽性，經安排就醫PCR採檢後確診。
竹縣府表示，案27518為46歲男性，是仰德高中學生案27287的同住叔叔，昨獲知案27287確診後即被衛生局匡列採檢而確診。
此外，昨天公布的不明感染源確診者案26676，今天新增2例同住家人確診，均匡列居隔中，分別是就讀成功國中的15歲女兒和44歲妻子，學校班級與課後補習班共匡列65名師生進行篩檢為陰性。
柔術館群聚部分今天新增1例案27285，為42歲女性，是竹縣確診者橡樹補習班外籍教師案25253的同住妻子，居隔期間陰轉陽，柔術館群聚累計10例確診。
另外，案27284為30歲男性，為台北市案25194的接觸者，匡列居隔中，前天咳嗽，昨天就醫採檢陽性確診。
還有一例為42歲男性，前天出現頭痛發燒，昨就醫採檢陽性確診，感染源不明，疫調進行中。
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