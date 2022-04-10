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嘉市增6例確診 嘉北國小停課10天、嘉義高中3天

中央社 / 嘉義市10日電

嘉義市今天新增6例COVID-19本土案例，其中嘉北國小3例及相關嘉義高中1例，嘉北國小停課至18日，嘉義高中停課至13日。嘉義市長黃敏惠下午2時30分開線上防疫記者會說明。

嘉義市府教育處長林立生指出，嘉義市校園若有出現1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，確診師生所修或授課課程班級均停止到校。如出現2例確診，則全校師生均停止到校，啟動線上教學，讓學生學習不中斷。

林立生表示，嘉北國小累計有3例確診個案，所以嘉北國小自9日起至18日預防性停課10天，嘉義高中也有一名老師病毒核酸PCR篩檢陽性，該校預防性停課3天，自11日起至13日止。

嘉義市政府提到，嘉義市今天新增6例COVID-19本土案例，分別為台南市案25431接觸者2例居家隔離陰轉陽；還有昨天嘉北國小學童3例與其相關嘉義高中老師1例。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，嘉北國小PCR擴大篩檢500多人，所幸都呈陰性：市長黃敏惠將於下午2時30分召開「疫情說明會」說明。

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