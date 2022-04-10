文化大學增1確診 4月18日恢復實體課、期中考照常舉行

校園本土疫情延燒，文化大學新增一名學生確診，校方昨深夜表示，經校長召集防疫應變小組線上會議決議，自即日起至4月17日止，校本部暫停實體授課一周，所有課程（含校本部在大新、大夏等館上課課程）改採遠距教學，預定4月18日恢復實體授課。

文化大學表示，日前一名學生因身體不適就醫，並經醫師確診感染後主動通報校方。經校長召集防疫應變小組線上會議決議，自即日起至4月17日止，校本部暫停實體授課一週、所有課程（含校本部在大新、大夏等館上課課程）改採遠距教學。

文化大學說，校方已主動通報防疫指揮中心並立即進行相關疫調。學校已同步進行校區徹底清潔消毒，提醒學生請不要在上述時間進入校園。另外，4月18日至23日為期中考週，經決議照常舉行、由授課教師自行調整考試方式。

文化大學表示，預定4月18日恢復實體授課，惟疫情如有變化將隨時進行調整，並即時公告於本校防疫專區，請大家隨時注意學校官網訊息。

根據教育部昨晚公布最新確診學生統計，自民國110年4月20日到111年4月9日下午5時30分為止，共1930名學生染疫，其中1303例是本土案例（較8日統計增58例），627例是境外移入（較8日統計增1例）。截至9日下午3時止，全國計15縣市、201所園校採全校或部分班級停課(含線上教學)。