因應疫情 高雄再增一所國小停課

中央社 / 高雄9日電

高市府今天下午表示目前有1校因疫情全校停課。苓雅區晚間再有一所國小公告，配合市政府防疫政策，今天起停課到18日，並請家長避免讓孩子到人群聚集的地方、做好健康管理。

校方在網站公告，停課期間校園不開放，請學生不要回來運動、打球。停課期間上課方式，依教育部先前停課不停學原則由老師們進行規畫，至於期中考日期是否更動，近日開會研商後再行公告。

高市府今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會上公布校園受疫情影響情況表示，有1校全校停課、13個班級全班停課、共611人居家隔離，2445名師生自主健康管理。

新冠肺炎 COVID-19

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