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嘉義市嘉北國小3學生確診 預防性停課到18日

中央社 / 嘉義市9日電

嘉義市嘉北國民小學今天發布重要通知，3名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全校預防性停課到18日，停課期間在家線上上課，14班、500多名師生回校核酸檢測（PCR）。

嘉北國小在官網發布重要通知，籲請全校師生停課期間維持勤洗手、戴口罩及減少不必要外出，且停止到安親班、補習班；如果真有外出需求，須落實實聯制。疫情可能隨時變化，學生家長須隨時留意班級群組與學校網頁。

此外，嘉義市新增一名確診本土個案，為台南市案25431接觸者，嘉義市長黃敏惠將於下午2時30分舉行線上記者會說明。

新冠肺炎 COVID-19

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