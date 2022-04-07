新北板橋某國中4學生染疫 全校停課至4月11日
新北市板橋區某國中今天接獲通知有學生確診，8日起全校停課至11日，採取線上教學。新北市政府晚間表示，這所國中共有4名學生染疫，主要與4月5日公布的案24856有關。
板橋區某國中今天晚間發布公告給學生與家長，指稱接獲疾病管制署通知，學校有學生是確診個案，經防疫小組開會討論後，依新北市停課標準與教育局同意，自8日起預防性停課至11日為止。
新北市政府晚間表示，這所國中共有4名學生染疫，主要與4月5日公布的案24856有關；此校因為有2個班級以上學生染疫，因此全校預防性停課。因個案在4月2日就沒有到校，因此，全校停課時間至11日為止。
新北市教育局長張明文今天下午出席新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，媒體提問，台北市教育局與教育部都將研擬修改疫情停課標準，新北市府是否有新的規劃。
對此，張明文指出，停課都是依照中央的疫情停課標準規定辦理，後續將依照教育部公布最新停課標準實施。
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