屏東高國中小無學校停課 仍禁跨縣市校外活動
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情變化快，屏東縣政府教育處統計至7日下午2時，屏東高國中小沒有學校、班級停課，3月29日也已宣布禁止跨縣市的校外活動。
屏東縣政府教育處副處長楊英雪接受媒體聯訪指出，屏東轄內共有164所國小、36所國中、20所公私立高職，統計至7日下午2時，高國中小有2位學生確診，因學生4月6日並未到校上課，採取預防性請假，且學校已加強進行清消，並無班級學校停課。
楊英雪說，3月29日已宣布各校跨縣市校外教學活動，包括畢業旅行、公民訓練活動、跨區活動或隔宿露營等，全面暫停或延期辦理，至於暫停到何時，將視疫情滾動調整。
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