竹縣採檢十興國小、橡樹補習班等 2145人皆陰性

新竹縣政府今天表示，針對昨天十興國小與橡樹補習班及幼兒園採檢，共2145人皆為陰性，目前也加強校園防疫，戶外教育、畢業旅行等活動全面延期。

學校頻傳COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，新竹縣政府今天發布新聞稿表示，十興國小全校昨天採檢1922人、橡樹補習班及幼兒園採檢223人，全數陰性。

新竹縣教育局指出，即日起校園加強防疫措施，包含竹北市各級學校校園暫停開放（社大除外），戶外教育與畢業旅行等活動延期辦理，以及持續落實用餐使用防疫隔板等。

縣府表示，竹縣7日晚間6時至9時，在新仁醫院急診室安排社區篩檢站，呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。