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中市因應疫情 高中職以下暫停跨縣市畢旅

中央社 / 台中7日電

國內COVID-19確診個案持續增加，台中市長盧秀燕今天宣布，7日起到30日為止，台中市高中職以下學校暫停跨縣市畢業旅行、校外教學活動，後續將視疫情滾動檢討。

盧秀燕今天出席大甲區北堤東路自行車道建置工程完工啟用典禮，接受媒體聯訪時宣布最新的校園防疫措施。

盧秀燕表示，現在國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相當嚴峻，昨天就有近300例本土案例。為保護尚未施打疫苗或只施打2劑疫苗的孩子們及教職員工，從7日起至30日為止，高中職以下學校暫停跨縣市畢業旅行、校外教學活動，後續將視疫情滾動檢討，評估日期是否延長或調整。

她指出，目前在外縣市戶外教學或畢業旅行的共有2所學校，包括大里區1所國小有251名師生前往台南、高雄校外教學，返程後要快篩，陰性才能回學校上課；另有1所國立高職師生644人前往南投校外教學，雖非市府管轄，但待師生返程後也會快篩，陰性才能回學校上課。

盧秀燕說，目前尚未出發校外教學的學校約50所，市府已逐一通知，暫時延後或取消跨縣市校外教學或畢業旅行，經過和家長會及各界協商，大家都相當支持，若造成不便也請民眾多包涵。

此外，對於今天啟用的大甲北堤東路自行車道，盧秀燕表示，歡迎民眾來享受稻田中的自行車道，這條自行車道全長1.1公里，沿途充滿田園風光，盼吸引更多人到大甲騎自行車、欣賞美景，促進在地觀光發展。

新冠肺炎 COVID-19

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