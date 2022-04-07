中華大學1名學生確診 隔離治療中
中華大學今天表示，校內一名學生在4月2日與確診者在台北聚餐後，感覺喉嚨不適，進行PCR篩檢為陽性，目前隔離治療中。
中華大學今天提供新聞資料指出，這名學生因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者聚餐接觸，後來感覺喉嚨痛咳嗽有痰，自行做快篩為陽性，6日前往台北馬偕醫院做PCR，結果陽性，目前收入台北馬偕醫院隔離治療中。
中華大學表示，因學校在3月28日起至4月1日為線上教學週，這名學生從3月26日起即沒有進入學校，因此，學校內沒有足跡，後續將持續追蹤。
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