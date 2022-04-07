陳時中：大規模停課影響受教權 下週檢討停課標準

COVID-19燒進校園，全台已有128校因而停課。指揮中心指揮官陳時中今天表示，大規模停課會影響小孩的受教權，停課標準是否太嚴格，指揮中心將與教育部檢討，下週會定案。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部部長陳時中進行「因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多點爆發，職場防疫措施與因應作為及移工邊境管制、入境檢疫措施執行現況」專案報告。

據教育部統計，截至今天，全台已有128校因疫情停課。

會前陳時中接受媒體聯訪指出，持續大規模停課會影響小孩的受教權，停課規定是否太嚴格，相關規定可討論。

現行校園因應COVID-19疫情停課標準，高中以下1校2班以上有師生確診，即全校停課；大專院校有2名以上師生確診，也是全校停課。

民進黨立委賴惠員質詢時也問及校園防疫與停課標準是否滾動式檢討，陳時中答詢表示，當然需要檢討，因Omicron變異株傳播速度快，輕症個案較多，若採用原來的標準積極停課，未來對社會穩定度不見得是好事。

陳時中說，用以前圍堵方式因應減害，需要性已大幅降低，應朝向匡列範圍縮小，並盡快使用快篩來確定需要居家隔離的範圍。他也提及，會儘速與教育部討論檢討停課標準，預計下週指揮中心會議會定案。