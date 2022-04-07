學生和確診者足跡重疊 台南3國中小停課1天
台南市政府證實，台南市東區忠孝國中、崇明國小及勝利國小各有1名學生和確診者足跡重疊而被匡列，3校今天停課1天清潔消毒，學生班級停課2天。
台南市政府官員指出，忠孝國中和崇明國小各1名學生，因清明連假有外縣市親友到家中作客，親友確診後被匡列。勝利國小1名學生全家於清明連假時出遊外縣市，也因和確診者足跡重疊而被匡列。3校今天停課1天清消。
長榮大學昨天下午也因1名學生確診而緊急停課清消，4月11日復課，全校8000多名學生採線上教學，確診學生修課班級停課10天，4月16日復課，這是長榮大學首次因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停課。
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