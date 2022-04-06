校內疫情擴大 慈濟大學延長遠距教學

花蓮慈濟醫院內感染延燒至慈濟大學，造成4名教師確診COVID-19，校方今天宣布將延後遠距教學至17日；國立東華大學則有3名學生染疫，暫停到校實體上課至16日。

慈濟大學今天下午發布新聞資料指出，校內教師（案28649）3月31日於第一線救治病患確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），4月5日再新增1名教師、2名學生確診，與案28649有實驗室或會議室接觸史。

慈濟大學指出，案28649確診當天，校方緊急宣布全校實施遠距教學至10日，相關接觸者經匡列後，造冊列管，5日新增確診3人皆是居家隔離者或自主健康管理者。

慈濟大學指出，因應疫情變化，降低連假後人流移動風險，決議延長遠距教學至17日，活動原則上取消辦理，教職員分流或居家上班。

另外，國立東華大學也累積3名住校外學生確診，多與確診者足跡重疊染疫，校方今天發布訊息指出，即日起至16日採線上教學授課，11日至15日期中評量改以線上評量或繳交報告、延後考試等方式辦理。