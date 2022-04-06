快訊

今年首颱「馬勒卡」最快明天生成 對台天氣影響曝光

台灣下一步？蔡總統：非放任病毒肆虐的「與病毒共存」

校內疫情擴大 慈濟大學延長遠距教學

中央社 / 花蓮縣6日電

花蓮慈濟醫院內感染延燒至慈濟大學，造成4名教師確診COVID-19，校方今天宣布將延後遠距教學至17日；國立東華大學則有3名學生染疫，暫停到校實體上課至16日。

慈濟大學今天下午發布新聞資料指出，校內教師（案28649）3月31日於第一線救治病患確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），4月5日再新增1名教師、2名學生確診，與案28649有實驗室或會議室接觸史。

慈濟大學指出，案28649確診當天，校方緊急宣布全校實施遠距教學至10日，相關接觸者經匡列後，造冊列管，5日新增確診3人皆是居家隔離者或自主健康管理者。

慈濟大學指出，因應疫情變化，降低連假後人流移動風險，決議延長遠距教學至17日，活動原則上取消辦理，教職員分流或居家上班。

另外，國立東華大學也累積3名住校外學生確診，多與確診者足跡重疊染疫，校方今天發布訊息指出，即日起至16日採線上教學授課，11日至15日期中評量改以線上評量或繳交報告、延後考試等方式辦理。

新冠肺炎 COVID-19 停課

延伸閱讀

國北護1學生確診 全校改遠距教學至12日

疫情延燒99校停課 潘文忠：滾動式調整

花蓮今+8曝足跡…多是餐廳染疫 暫停營業大清消

德明財經科大1學生確診 該班師生暫停到校上課

相關新聞

台南長榮大學傳學生確診 全校緊急停課到4月10日

台南長榮大學傳出有學生確診，學校下午臨時突然通知停課，而且要一直停到4月10日，全校採線上課程，不需到校上課，而確診學生...

因應疫情 花蓮縣內國中小校園禁校外人士進出

國內今天新增281例COVID-19本土病例，花蓮縣內各國中、小校園即日起暫不開放校外人士進出，並要求校長掌握教職員、學...

國北護1學生確診 全校改遠距教學至12日

國立台北護理健康大學今天證實，校內有2名學生為確診者的接觸者，其中1人採檢陽性已確診，另1人還在等待採檢結果，全校自6日...

基隆二信今天復課5學生解隔前陰轉陽 累計17人染疫

基隆市私立二信高中3月26日出現確診個案後，全校停課至4月5日，今天學校復課，但昨天第一批匡列師生解隔離前最後一次PCR...

校園疫情爆發！台師大證實1學生確診 全校暫不停課

據教育部資訊指出，截至昨日晚間22時，全台已有13縣市、99所學校全校或部分班級停課。國立台灣師範大學今天（4/6）發出...

國內學生確診添82例續寫新高 累計1749人染疫

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增82例，續寫今年單日新高紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。