快訊

清明放假之必要？專家：應改為彈性放假

台灣獼猴「連結公雞」牠屁毛被拔光亡 專家曝「猴子騎鹿片」點出1關鍵

北市累計16校7909人停課 鼓勵啟動遠距教學

中央社 / 台北6日電

台北市校園陸續傳出疫情，市長柯文哲說，累計有16校共7909人實施停課，因此鼓勵各校可以遠距教學就啟動遠距教學，並停止跨校、跨班或不戴口罩的活動。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲表示，高中以下學校已經累計16所實施停課，其中7所全校停課、9所部分班級停課，共影響7909名師生。

柯文哲指出，去年防疫成功是訴諸呼籲而不是公權力，因此鼓勵各校可以遠距教學的就開始遠距教學，盡量減少學生到學校上課，並停止跨校、跨班活動，不戴口罩的活動能免就免。

台北市副市長黃珊珊補充，今天新增3所學校有人員確診，其中北投區某國小及內湖區某國小較為嚴重，北投的國小有9名學生、1名教練及1名職員共11人染疫，大部分是柔道隊跟補習班同學，內湖的國小則是有5名同補習班學生染疫。

黃珊珊指出，北投區某國小及內湖區某國小都全校停課，會進一步安排採檢，不過看起來兩所學校都不是在校園內接觸感染。

台北市副市長蔡炳坤說明，16所實施停課的學校都已經啟動停課不停學，將持續加強學校線上教學的演練時間與次數來因應疫情，並鼓勵大家把疫苗打好打滿。

新冠肺炎 COVID-19 停課

延伸閱讀

影／柯文哲台中脫口罩罰定了！民眾黨：遵規定繳罰款

柯文哲台中脫口罩唱歌 盧秀燕：開罰3000元

看來每天2、300例小菜一碟？黃珊珊上午透露北市今+45

影／柯文哲台中脫口罩高歌罰定了！盧秀燕：罰3000元

相關新聞

因應疫情 花蓮縣內國中小校園禁校外人士進出

國內今天新增281例COVID-19本土病例，花蓮縣內各國中、小校園即日起暫不開放校外人士進出，並要求校長掌握教職員、學...

校園疫情爆發！台師大證實1學生確診 全校暫不停課

據教育部資訊指出，截至昨日晚間22時，全台已有13縣市、99所學校全校或部分班級停課。國立台灣師範大學今天（4/6）發出...

國北護1學生確診 全校改遠距教學至12日

國立台北護理健康大學今天證實，校內有2名學生為確診者的接觸者，其中1人採檢陽性已確診，另1人還在等待採檢結果，全校自6日...

基隆二信今天復課5學生解隔前陰轉陽 累計17人染疫

基隆市私立二信高中3月26日出現確診個案後，全校停課至4月5日，今天學校復課，但昨天第一批匡列師生解隔離前最後一次PCR...

北市麗山國小5學生確診 全校停課至4月10日

目前台北市有16校停課，分別為全校停課7校，部分班級停課9校，總計7909名師生停課，其中台北市內湖區麗山國小今傳出5名...

逢甲大學1生無症狀確診 系所即日線上教學到4月9日

台中市今接獲中央通知，新增轉入2例本土確診，另有一起逢甲大學1名學生確診，校方表示，所屬系上師生，今天起到4月9日採線上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。