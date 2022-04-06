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因應疫情 花蓮縣內國中小校園禁校外人士進出

中央社 / 花蓮縣6日電
因應本土確診個案激增，花蓮縣內各國中、小校園即日起暫不開放校外人士進出。示意圖／報系資料照片
因應本土確診個案激增，花蓮縣內各國中、小校園即日起暫不開放校外人士進出。示意圖／報系資料照片

國內今天新增281例COVID-19本土病例，花蓮縣內各國中、小校園即日起暫不開放校外人士進出，並要求校長掌握教職員、學生清明連假活動情形，若有相關症狀須即時回報。

花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏今天接受媒體聯訪指出，因應本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情數量增多，連假收假前已針對縣內各國中小校園全面清消，即日起暫停開放校外人士進入校園。

翁書敏指出，已要求校長掌握師生連假期間足跡，宣導注意自身健康狀況，雖目前仍未強制要求教職員快篩，但若出現呼吸道症狀須回報，並進行快篩。

111年全中運16日起將在花蓮登場，翁書敏表示，賽事期間防疫計畫均依中央指引，是否加嚴或開放觀賽，將視疫情狀況滾動式調整，目前仍與中央討論中。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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