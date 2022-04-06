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疫情延燒99校停課 潘文忠：滾動式調整

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
民主進步黨籍立委張廖萬堅呼籲，教育部應比照去年發放孩童家庭防疫補貼。潘文忠回應表示，仍需要視政府整體政策而定。（直播截圖）
民主進步黨籍立委張廖萬堅呼籲，教育部應比照去年發放孩童家庭防疫補貼。潘文忠回應表示，仍需要視政府整體政策而定。（直播截圖）

疫情燒出多校停課！教育部長潘文忠6日接受聯訪時表示，停課標準會視疫情做出滾動式討論與修正。藍委萬美玲表示，疫情還有攀升的可能性，可能有更多學校要進行遠距教學，請問教育部是否有做出準備？教育部長潘文忠指出，已經針對弱勢家庭與多子家庭進行盤點，會在緊急時刻進行資源調配。

停課會滾動式調整

本土疫情持續延燒，確診者足跡遍佈全台大街小巷，高達99間學校因為校內有師生確診而停課。隨著確診人數激增，校園又是群聚空間，是否會調整停班課標準？潘文忠接受媒體聯訪時表示，清明4天連假是關鍵的觀察期，會與指揮中心保持密切聯繫，並會視疫情做出滾動式討論與修正。

萬美玲表示，過去中小學出現2名確診師生全校停課，後來改成「2班」有師生確診才全校停課，但縣市政府執行停課措施時，仍採取過去的嚴格標準，出現中央地方不一致的狀況。潘文忠回應表示，中央的防疫規定，地方一定要嚴格落實。但考量到有區域性的疫情差異，尊重地方政府祭出更嚴格的防疫措施。

遠距教學已有準備

萬美玲則提問表示，指揮中心與行政院長蘇貞昌都曾表示，「與病毒共存」已經成為趨勢，而且疫情還有再度升溫的可能性，請問相關遠距教學的軟硬體設施，是否都已準備妥切？

潘文忠則回應表示，在去年疫情大爆發的時候，就已經有全面盤整遠距教學相關軟、硬體的整合。他指出，目前已知有8萬多個弱勢家庭，還有考量多子家庭及硬體設備不足的問題。萬美玲突然問，「都處理好了嗎？」潘文忠則回答，在狀況緊急的時刻，會作出調度支援，並允諾會在會後提出相關報告。

防疫補貼不明朗

民主進步黨籍立委張廖萬堅表示，確診學生人數持續增加，在校園疫情爆發導致預防性停課的狀況下，連帶影響部分家長需要臨時請假來照顧孩童，呼籲教育部應比照去年發放孩童家庭防疫補貼。

潘文忠回應表示，教育部會儘可能減少停課措施對家長的干擾，例如預防性停課後，如果狀況有改善的話，就能立即恢復上課等措施。至於是否發放防疫補貼，則仍需要視政府整體政策而定。

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新冠肺炎 COVID-19 停課

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