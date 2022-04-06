高科大啟動全校線上學習 義守大學有台灣祭足跡禁入校

清明連假期間新冠肺炎疫情確診數暴增，屏東墾丁台灣祭也出現確診者足跡，高雄多所大學為避免疫情迅速擴散採取應變措施，高雄科技大學7日起至10日全校採線上學習，並同步啟動分流辦公；義守大學則發布通知要求曾到台灣祭師生主動回報，並即日起到10日自主健康監測，先不要進入校園。

高科大表示，考量學校校區幅員廣闊且學生人數眾多，決定4月10日前全校採取線上學習模式，避免疫情傳染風險，除洽公外也暫停校外人士進入校園運動，校方將持續追蹤國內疫情變化，隨時做滾動式修正。

高科大指出，目前高科大防疫小組已全面啟動，教務處負責協助全校線上學習相關事務，校安中心也維持校區人員進出管制，學務處已在春假前公告全體師生，凡收到細胞簡訊或需自主健康管理者均列入追蹤關懷名單，精準掌握校內人員健康狀況，師生可透過線上系統進行上課及辦理一般事務，減少人員移動降低師生染疫風險。