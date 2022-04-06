因應疫情 高雄小港某國小預防性停課至11日
高雄市小港區一所國小今天凌晨零時37分在校網發出公告，指因應疫情，學校從4月6日至11日預防性停課，12日復課。
校方官網指出，奉教育局謝局長轉達陳市長指示，因應疫情之故，本校自4月6日至11日預防性停課，4月12日復課。 家長可以透過班級Line群組與導師聯繫，相關後續線上授課事宜～～。抱歉，事出緊急，現在才告知。
這所國小有21班、幼兒園3班，師生約600多人。學校昨夜緊急聯絡家長，絕大多數家長和學生都收到通知，零星個位數家長和學生錯過沒接到訊息而到校，經說明後就趕快回家。
據了解，高雄另外還有學校還在處理疫情相關，宣布停課班級可能再增加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言