因應疫情 高雄小港某國小預防性停課至11日

高雄市小港區一所國小今天凌晨零時37分在校網發出公告，指因應疫情，學校從4月6日至11日預防性停課，12日復課。

校方官網指出，奉教育局謝局長轉達陳市長指示，因應疫情之故，本校自4月6日至11日預防性停課，4月12日復課。 家長可以透過班級Line群組與導師聯繫，相關後續線上授課事宜～～。抱歉，事出緊急，現在才告知。

這所國小有21班、幼兒園3班，師生約600多人。學校昨夜緊急聯絡家長，絕大多數家長和學生都收到通知，零星個位數家長和學生錯過沒接到訊息而到校，經說明後就趕快回家。

據了解，高雄另外還有學校還在處理疫情相關，宣布停課班級可能再增加。