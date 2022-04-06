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東華大學有國際生確診 校方宣布即起全校遠距教學11天

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
東華大學有國際生確診，校方宣布全校遠距教學11天。圖／東華大學提供
東華大學有國際生確診，校方宣布全校遠距教學11天。圖／東華大學提供

國立東華大學今天傳出有1名國際生確診，校方今天緊急通知，即日起至4月16日暫停到校上課，全校一律線上遠距教學。東華大學副校長徐輝明證實，1名馬來西亞的國際生因足跡重疊，採檢確診為陽性，因此全校停止到校上課11天。

東華大學今天宣布，接獲地方衛生單位通知，校園出現新冠肺炎確診個案，依主管機關指引與校園防疫指揮官核定，自4月6日即刻起至4月16日止，暫停到校實體上課，一律採線上遠距教學方式授課，並依疫情發展滾動式調整防疫措施。

副校長徐輝明指出，昨晚接獲衛生局通報，有1名就讀大一，來自馬來西亞的國際生，因足跡重疊，被通知採檢，直到深夜才確認為陽性。因此，暫停師生到校上課11天，校內的住宿學生目前不鼓勵移動，校外的學生也呼籲盡量不要進入校園。

另外，東華大學公告，校園職員工上班方式同時期採居家辦公方式，各一級單位每天居家辦公人數以該單位現有員額2分之1比例為原則，每次以1個工作天為期限。其他相應的統一防疫措施，將另行公告。

新冠肺炎 COVID-19 停課 東華大學

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