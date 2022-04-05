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北市某國小確診「至少2人」 明起停課至4月11日

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
該校於今晚17時至19時優先將校內現有快篩試劑提供給該生就讀班級學生、管樂團及柔道隊成員。示意圖。本報資料照。
該校於今晚17時至19時優先將校內現有快篩試劑提供給該生就讀班級學生、管樂團及柔道隊成員。示意圖。本報資料照。

台北市北投區的某國小今傳出一名學生確診，將在明起全校停課，並進行全校清消作業。北市教育局表示，由於該校出現至少2名以上確診，因此除了明日進行清消，全校也將停課至4月11日，全面採線上教學。

該校指出，由於在今日上午接獲家長告知學生因發燒至醫院檢查後，呈PCR陽性反應確認，另有其他案例追蹤中，因此啟動線上課程教學，以利學校環境清消作業。今日晚間17時至19時也優先將校內現有快篩試劑提供給該生就讀班級學生、管樂團及柔道隊成員，並提醒若家長有疑慮者，請先行到聯合醫院網路掛號Covid-19社區快篩站篩檢。

教育局指出，截至今晚確診學生有新增的情形，至少2名以上，所以全校停課至4月11日，以學生最後接觸的時間為4月1日往後推10天，4月12日起才會復課。

新冠肺炎 COVID-19 停課 快篩

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