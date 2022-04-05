北市某國小確診「至少2人」 明起停課至4月11日
台北市北投區的某國小今傳出一名學生確診，將在明起全校停課，並進行全校清消作業。北市教育局表示，由於該校出現至少2名以上確診，因此除了明日進行清消，全校也將停課至4月11日，全面採線上教學。
該校指出，由於在今日上午接獲家長告知學生因發燒至醫院檢查後，呈PCR陽性反應確認，另有其他案例追蹤中，因此啟動線上課程教學，以利學校環境清消作業。今日晚間17時至19時也優先將校內現有快篩試劑提供給該生就讀班級學生、管樂團及柔道隊成員，並提醒若家長有疑慮者，請先行到聯合醫院網路掛號Covid-19社區快篩站篩檢。
教育局指出，截至今晚確診學生有新增的情形，至少2名以上，所以全校停課至4月11日，以學生最後接觸的時間為4月1日往後推10天，4月12日起才會復課。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言