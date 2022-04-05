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台北大學1學生確診 暫停實體上課至4月11日並公布足跡
新北市三峽台北大學昨日晚間對外宣布為避免師生群聚感染，本校實施全面預防性線上授課至4月10日、4月11日後再恢復實體上課。校方已證實，昨日發現校內有1名學生確診，所以才會暫停實體授課，另台北校區進修推廣部的進修課程也比照辦理。
台北大學在得知消息後，已針對染疫學生在3月30日、31日上課的教室、校園環境執行清潔與消毒作業，並對外公布確診者足跡。
台北大學表示，這名學生在學校時，大部分時間都是在教室及校內的運動中心健身房，若師生有相關的重疊足跡，可能要多留意身體狀況或自行快篩。
台北大學今天上午再公告，全校實施預防性線上授課至4月10日、11日，之後才會恢復實體上課。若受疫情影響，部分班級的期中考受到影響，將由校方通知教師採行應對措施。
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