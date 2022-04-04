三峽教師確診延伸 台北大學1學生染疫全校清消

三峽某教師確診致多校師生染疫，新北市府今天公布的案例中，有名台北大學的學生採檢陽性，校方獲知後已展開清消並公布足跡，提醒師生注意身體狀況，必要時接受篩檢。

國立台北大學今天在網頁上發布疫情通知，校內同學1人確診並已送醫院接受後續治療；學校也同步對教室、校園環境進行清潔消毒，並公布個案校內足跡，包括3月30日及31日上課教室及運動場所。

校方表示，這名學生就讀商學院，已通知班級改採線上課程，同時也呼籲有重疊足跡的師生提高警覺，注意自身身體狀況作好個人防疫措施，如有異狀，請主動至篩檢站採檢或使用快篩劑快篩；若有確診，請主動通報學校，以便後續關懷及防疫作為。

新北市政府衛生局也證實北大染疫學生案24671，是今天公布三峽某教師確診延伸的案例之一，經擴大匡列採檢陽性。