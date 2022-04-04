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宜蘭增6例確診均與舞蹈教室有關 6校停課

中央社 / 宜蘭4日電

宜蘭縣今天新增6名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，包含昨天3名尚未有案號個案，今天再增加3名染疫，6名個案都與舞蹈教室有關，已有6所學校全校停課

宜蘭縣衛生局下午發布新聞稿表示，新增6名確診個案中，除昨天已說明3名尚未有案號，今天列為案24450、案24544和案24546外，另外新增3名確診個案都與舞蹈教室有關，且為居隔期間陰轉陽個案，案24545和案24669是未滿10歲的女童，也都是舞蹈教室的學生。

衛生局指出，舞蹈班老師（案23258）3月30日確診時，這2案已被匡列居家隔離對象且採檢為陰性，近日出現發燒、喉嚨痛、流鼻水等症狀，由衛生局安排採檢，PCR核酸檢測結果為陽性，CT值分別13.9及15.3，目前收治住院中。

而案24731則是案23887（舞蹈教室學生）的弟弟，居家隔離期間陰轉陽，CT值15.7，也正在治療中。

此外，衛生局表示，案24546有參加校內社團活動，目前社團活動成員已被匡列居家隔離對象，個案也有縣內足跡，3月31日晚間6時30分至8時40分在何嘉仁美語補習班（宜蘭市女中路3段319號）。

縣府指出，宜蘭縣目前已有6所學校包含羅東國中、凱旋國小、新生國小、光復國小、員山國小和中山國小全校停課，除中山國小12日復課外，其餘5所學校均在11日復課，另外，黎明國小和宜蘭高中各有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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