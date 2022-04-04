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黃偉哲和確診者足跡重疊 快篩結果出爐

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新北師生確診增4校停班課 累計達13校

中央社 / 新北4日電

新北市疫情持續影響校園，三峽老師群聚今天續增19名師生及家長確診，累計停班課9校；全市方面，今天新增4校師生確診且與三峽案無關聯，感染源待疫調，累計達13校停班課。

新北市長侯友宜今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會說明疫情。他表示，新北市今天新增確診46例，分別是5例新增採檢陽性、28例居家隔離採檢陽性、13例居隔陰轉陽。

他表示，新增個案5人為家住新店案24467，50多歲男性；案24468為家住新莊的國中男學生；案24560為40多歲女性、案24561為70多歲女性，兩人為同住土城的家人；案24682家住新店20多歲男性。5人都因身體不適就醫採檢陽性。

侯友宜表示，三峽某教師群聚案今天新增19例確診，包含2位老師11位學生及6位同住家人，累計相關確診個案達79人，已有9校全校或部分班級停課。目前，擴大匡列採檢人數達1921人，居隔人數953人，學校及安親班、補習班正加強清消。

由於新莊等4校也新增師生確診，衛生局長陳潤秋表示，新莊某國中確診案目前與三峽群聚案沒有關聯，但仍需進一步疫調及擴大採檢，最後如果有需要，都要靠基因定序釐清感染源。

教育局長張明文表示，今天共新增4校停班課，包含新莊區某國中有1學生確診、三重區2國小（分別為2生及1生確診）、土城區某國中有1生，全市累計停班課學校達13所學校。

侯友宜表示，為落實國小及幼兒園防疫措施，要求學校教職員工生一律全程戴口罩、用餐使用隔板、生病不上學（班），暫停跨校、校內跨班活動，校內集會活動、會議採線上辦理，春假結束上課前各校全面清消，鼓勵年滿12歲國小及國、高中學生施打兩劑疫苗。

侯友宜也說明樹林某科技廠群聚後續防疫情形表示，居隔人數共543人，經4月3日二採全部都是陰性，預定11日復工，自6日起相關人員需經企業快篩陰性才能入廠。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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