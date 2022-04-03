新北柔道教練案桃園延燒 成功工商學生確診停課

桃園市政府教育局今天晚間在市府網站公告，接獲有學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）訊息，已緊急通知龜山區成功工商採取停課措施。

教育局表示，成功工商確診學生班級在2日到11日期間停課10天，預計12日復課，至於其他師生則是在2日到8日期間停課7天，預計在9日復課。

衛生局表示，初步了解，這名成功工商採檢陽性學生，與新北市染疫柔道教練相關，懷疑是到新北市參加訓練，在過程中接觸確診者染疫。目前尚未列案號，詳細疫情狀況，將在明天由中央流行疫情指揮中心公布。