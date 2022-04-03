桃園市再增本土確診案 1大學2國小停課
桃園市政府教育局今天在市府網站公告表示，接獲有人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已通知蘆竹區的開南大學、龍安國小，以及桃園區的同德國小停課。
教育局表示，至於相關的疫情狀況將由中央流行疫情指揮中心統一公布。至於停課措施上，開南大學部分，確診者選修課班級師生，由2日到18日停課17天，預計19日復課，至於其餘班級維持正常上課。
另外，龍安國小部分，確診者班級從1日到10日停課10天，預計11日復課，其餘師生1日到7日停課7天，預計8日復課；同德國小的確診者班級，從2日到11日停課10天，預計12日復課，其餘師生2日到8日停課7天，預計9日復課。
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