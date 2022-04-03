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新北市7校有確診停課 跨校活動一律暫停

中央社 / 新北3日電

新北市長侯友宜今天表示，因為有一科任老師確診並在多校教課及活動，因此，全市目前為止有7所學校有停課情形，目前已要求跨校活動一律暫停，校園也不再租借。

侯友宜今天接受媒體聯訪時針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情表示，新北市這波因有名科任老師在多校教學，所以造成多校爆發確診個案，本來只有3個學校，目前為止已7個學校有停課情形。

他表示，已經要求跨校活動一律暫停，校園不再租借，一切以孩子防疫最大優先，讓校園能安全，這幾天剛好清明放假，將全力檢討、滾動式面對，清明假期後恢復上學要戰戰兢兢、全力以赴。

根據市府統計，三峽區某國小老師因家人傳染確診，這名老師為科任教師並指導鄰近學校運動團隊，目前統計共三峽某國中小及高中共3校18名師生確診，3校全校停課10天至4月11日，採線上教學。

市府證實，另外還新增停課的學校包括中和區2國小、土城區某高中、永和區某高中。有班級或全校停課，持續由衛生局進行疫調匡列相關工作，詳細疫情將於下午疫情記者會說明。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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